Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle industrie dello Stato di Rio de Janeiro (Firjan) plaude alla decisione del presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, di creare il ministero dell'Industria, affidandone la guida a al vicepresidente Geraldo Alckmin. "La Firjan ritiene che la ricostruzione del ministero dell'Industria, Sviluppo e Commercio, che sarà presieduto dal vicepresidente eletto Geraldo Alckmin, sarà essenziale per la crescita del Paese. Noto per il suo profilo conciliante, per la sua grande capacità di dialogo, per la sua esperienza e traiettoria politica, il nuovo ministro riunisce le qualità necessarie per le sfide poste allo sviluppo di una politica industriale solida e coerente", si legge in una nota. "Di fronte a tanti cambiamenti sociali ed economici osservati su scala globale, è essenziale per il Brasile e per Rio de Janeiro avanzare nelle riforme e nelle azioni che consentano l'instaurazione di un percorso di crescita sostenuta, basato sull'aumento della produttività del economie nazionali e di quella di Rio de Janeiro", conclude il comunicato. (segue) (Brb)