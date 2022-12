Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezzamento era stato manifestato anche dalla Confederazione nazionale dell'Industria (Cni). In una nota, il presidente Robson Andrade affermava quanto "i cambiamenti sociali ed economici in corso richiedono una leadership ferma e impegnata del ministero per il rafforzamento del settore produttivo industriale". Per questo ritiene che il ministero affidato ad Alckmin "sarà in buone mani". "Il futuro ministro è un abile politico, con l'esperienza di aver governato lo Stato più industrializzato del Paese e la conoscenza di ciò che è necessario per lo sviluppo e il rafforzamento dell'industria", ha detto Andrade. Oltre a sapere "cosa bisogna fare per invertire l'inizio del processo di deindustrializzazione del Paese", il presidente del Cni ha detto che il vice presidente eletto conosce quali sono le priorità dell'agenda di sviluppo del Brasile e dell'industria nazionale. La principale sfida per il ministero dell'Industria è per la Cni la costruzione di una "politica industriale moderna, di lungo periodo, attenta alla transizione del Brasile verso una produzione a bassa emissione di carbonio e in sintonia con quanto stanno facendo le principali economie del mondo in questo settore. La ripresa dell'economia nazionale – afferma Andrade - richiede condizioni migliori affinché l'industria riacquisti slancio, torni a produrre a pieno regime, possa competere in modo più efficiente e crescere nuovamente". (segue) (Brb)