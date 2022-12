Brasilia: governo Lula, industriali di Rio plaudono a nomina Alckmin come ministro Industria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla guida dell'Avvocatura dello Stato (Agu) Lula ha scelto Jorge Messias, magistrato di carriera, attualmente procuratore dell'Agu. Oltre alla difesa dello Stato, la Agu fornisce assistenza legale per le azioni intraprese dal governo federale, come appalti, contratti, decreti e ordinanze. Vicino al Pt, Messias ha già lavorato nei ministeri della Casa Civile e Scienza e Tecnologia, oltre ad aver ricoperto l'incarico di consigliere giuridico della presidente Dilma Rousseff. Vinicius Carvalho, deputato eletto nella circoscrizione dello stato di San Paolo per il partito Repubblicano, è stato scelto per guidare la Controladoria generale dell'Unione (Cgu). Lo struttura equiparata a ministero è l'organo di controllo interno del governo federale, preposto alla verifica delle attività connesse alla gestione del patrimonio pubblico, alla trasparenza e al contrasto della corruzione, oltre ad avere le funzioni di difensore pubblico. (segue) (Brb)