Legge Bilancio: Conte a maggioranza, il vostro è Schiavismo 2.0

20 luglio 2021

- "Lo smantellamento del reddito di cittadinanza, unito all'indifferenza per le buste paga da fame ed alla liberalizzazione del lavoro precario attraverso il ricorso massiccio ai voucher, significano nel complesso che avete una visione distorta del mercato del lavoro. La riassumo in un concetto: Schiavismo 2.0". Lo ha sottolineato il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)