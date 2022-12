Legge Bilancio: Cattaneo (FI), centrodestra ha superato la prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arriviamo alla legge di Bilancio in un momento complesso, con una crisi internazionale difficile, con il caro energia che mette ancora oggi in ginocchio famiglie e imprese. Il centrodestra ha superato la prova e questa notte daremo all'Italia una legge finanziaria che guarda alla crescita e alla protezione delle categorie fragili". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia sulla legge di Bilancio. "Questa era anche una prova di credibilità politica e ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo dimostrato solidità, credibilità, coerenza. Dicevano che eravamo litigiosi e divisi, nulla di tutto ciò. Non siamo un partito unico, nell'essere coalizione troviamo la nostra forza e Forza Italia porterà sempre, con orgoglio, avanti i propri valori e principi", ha proseguito. "Abbiamo dimostrato di essere credibili: gli italiani ci conoscono, dove governiamo, nelle principali regioni e nei più importanti comuni, lo facciamo con la testa sulle spalle, serietà e i conti sono in ordine. In Europa dovevamo essere 'la Cenerentola' e invece, a dispetto dei gufi e dei disfattisti, proprio in queste ore l'Italia raccoglie la vittoria sul prezzo del gas, una vittoria su cui Forza Italia ha dato un contributo decisivo. Il prezzo del gas è crollato, possiamo guardare con maggiore serenità ai prossimi mesi", ha aggiunto ancora. (segue) (Rin)