Trasporti: Cgil-Filt Cgil, serve visione strategica per rilanciare tpl

22 luglio 2021

- Ci aspettiamo che le odierne dichiarazioni del sindaco Gualtieri rappresentino finalmente un nuovo inizio nella tormentata storia di Atac, che porti una visione strategica del trasporto pubblico locale e indichi una strategia per un mobilità sostenibile e di qualità. Cosi in una nota la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Il concordato preventivo, aperto nel 2017, - continua la nota - è stato chiuso. E con esso il rischio di fallimento. L'attuale giunta capitolina, fin dall'inizio del suo mandato, ha cercato di chiudere la procedura di concordato dando mandato alla direzione generale, ai dipartimenti e all'avvocatura capitolina di giungere al positivo esito delle procedure concordate di Atac. È di oggi la notizia che sia stato raggiunto un accordo con i creditori di Atac così da evitarne il fallimento, raggiungendo l'obiettivo di salvare la storica azienda pubblica e con essa la tenuta occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori, anche se tecnicamente per soddisfare tutti i creditori ci vorranno ancora alcuni mesi. Avevamo fin dall'inizio espresso forti perplessità circa l'opportunità della scelta del concordato preventivo con continuità aziendale. Siamo convinti che si sia indugiato troppo", proseguono i sindacati. (segue) (Com)