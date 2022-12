Trasporti: Cgil-Filt Cgil, serve visione strategica per rilanciare tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un periodo eccessivo - proseguono - sono stati bloccati grandi investimenti ed è mancata una crescita strategica utile a rilanciare la società e consentirle di fornire un servizio degno di una grande capitale europea. Per non parlare del continuo cambio del management e del conseguente blocco delle relazioni industriali che ha determinato un forte conflitto sindacale senza interventi sulla qualità della vita lavorativa del personale e su una proficua riorganizzazione del lavoro. Il risultato è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza in fatto di pessima qualità del servizio erogato e mancanza di strategia. Questo di oggi però non deve essere guardato come il traguardo ma come il punto di partenza per la ripresa del trasporto nella Capitale, che necessita di un nuovo contratto di servizio nell'ambito dell'affidamento dei servizi di tpl, visto che la Giunta capitolina ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la durata dei vigenti contratti di emergenza con Atac S.p.A. relativi al servizio di trasporto pubblico. Non si può più esitare. Occorre una politica che elabori una visione strategica necessaria per rilanciare il trasporto pubblico nella Capitale, unitamente all'area regionale che individui in un'agenzia unica regionale e un'azienda di trasporto pubblico regionale che un modello di mobilità pubblica e sostenibile, che coniughi la qualità del servizio con la qualità del lavoro", concludono la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. (Com)