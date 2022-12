Argentina: governatore Buenos Aires contro il presidente, "mette a rischio democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della città metropolitana di Buenos Aires, Horacio Larreta, ha definito di "altissima gravità istituzionale" la decisione del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, di non rispettare la decisione della Corte Suprema circa la ripartizione di fondi pubblici. Una scelta, ha sottolineato Larreta, che "mette a rischio le basi della nostra democrazia" e rivela la volontà "di rompere l'ordine costituzionale". Accompagnato da 14 governatori di altrettante province, Fernandez ha deciso di non dare seguito alla decisione con cui la Corte elevava al 2,95 per cento del totale la quota dei fondi che lo Stato deve indirizzare alla capitale. "Il presidente ha deciso di distruggere l'ordine costituzionale, di violare completamente lo Stato di diritto e di attentare contro la democrazia", ha detto il capo di governo secondo cui il presidente non ha "attentato" alla capitale ma alla "Costituzione e alla certezza del diritto". Il governo aveva deciso di impugnare denunciando una sperequazione nel trattamento delle province, un ostacolo al compimento degli accordi fissati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e, soprattutto, una invasione di campo rispetto alle decisioni proprie di esecutivo e parlamento. (segue) (Abu)