Argentina: governatore Buenos Aires contro il presidente, "mette a rischio democrazia" (2)

- La decisione della Corte è "inedita, incoerente e di difficile compimento", si legge nel comunicato che denuncia il modo "infondato" in cui è stato deciso l'aumento della quota al 2,95 per cento dei fondi che vengono assegnato dallo Stato (diversi da quelli che vengono raccolti automaticamente dalle stesse province): "ciò significa che concede alla Città di Buenos Aires oltre 180 miliardi di pesos aggiuntivi a quelli che già riceve". La Casa Rosada definisce inoltre "completamente falsa" l'idea che "il trasferimento di queste somme" non avrà ricadute sulle province argentine. "In sintesi, con un giudizio politico e a fronte din un anno elettorale, la Corte Suprema pretende di sottrarre risorse a tutte le province per darle al capo di governo della Caba", si legge ancora nel comunicato. (segue) (Abu)