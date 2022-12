Argentina: governatore Buenos Aires contro il presidente, "mette a rischio democrazia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro interessa i cosiddetti fondi di "compartecipazione", che inizialmente non avrebbero dovuto interessare la capitale. Nel 2003, con il governo dell'allora presidente Nestor Kirchner, si decise di fissare una quota dell'1,4 per cento da destinare all'amministrazione della Caba. Il presidente conservatore Mauricio Macri spinse la quota fino al 3,75 per cento, adducendo come motivazione la centralizzazione dell'amministrazione della Polizia nazionale. A settembre 2020 Fernandez tornava con decreto a sforbiciare la percentuale fino all'1,18, ma il parlamento - con un'apposita legge - riportava il tutto all'1,4 per cento, più una quota variabile e indicizzata all'inflazione, per la gestione della polizia. (segue) (Abu)