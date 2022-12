Argentina: governatore Buenos Aires contro il presidente, "mette a rischio democrazia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera questione apre numerosi fronti critici sulla scena politica e finanziaria argentina. I fondi di compartecipazione si dovrebbero distribuire secondo i criteri stabiliti dalla Corte, ma dovrebbero essere per questo sottratti al controllo diretto del governo, o quanto meno congelati in attesa che siano risolti i contenziosi, strada difficilmente percorribile nonostante l'ipotesi fatta dalle opposizioni di far intervenire la Banca centrale. L'esecutivo ricorda che secondo l'ordinamento nazionale "i giudici non possono dettare nessuna misura cautelare che incida, ostacoli, comprometta o distragga i beni e le risorse proprie dello Stato". Lettura che fonti della Corte citati da "Infobae" respingono segnalando che l'intervento non impedirebbe l'uso dei fondi ma solo una diversa distribuzione. Il presidente Fernandez ricorda inoltre che il governo. non intende ricercare risorse aggiuntive per onorare la sentenza, magari emettendo nuovo debito, perché porterebbe il Paese fuori dal delicato percorso disegnato con l'Fmi per estinguere il debito record da 44 miliardi di dollari. (segue) (Abu)