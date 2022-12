Argentina: governatore Buenos Aires contro il presidente, "mette a rischio democrazia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota del governo allude inoltre alla possibile ricusazione dei giudici supremi, premessa di un altro delicato scontro con la magistratura. L'esecutivo ha già ingaggiato un duello con diversi settori professionali per la composizione del nuovo Consiglio della magistratura e non bisogna dimenticare che la vice presidente Cristina Fernandez de Kirchner, da diversi media indicata come la principale animatrice della nota governativa, è stata condannata in primo grado a sei anni di galera per un caso di corruzione. Un dossier che ha riacceso la storica contrapposizione di Kirchner, che nega ogni addebito, con le toghe accusate di essere al servizio di "poteri" di fatto. Ma anche la sola disobbedienza alla decisione della Corte potrebbe può portare lo scontro a livelli inediti. Un gesto che secondo l'interpretazione più spinta di alcuni giuristi potrebbe anche configurare un reato di sedizione, con arresto ed eventuale dimissione del capo dello Stato. (Abu)