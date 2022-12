Legge Bilancio: Siracusano, apre quinquennio di riforme economiche coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro poche ore la Camera dei deputati darà il via libera alla legge di Bilancio, e subito dopo Natale inizierà il passaggio parlamentare del testo al Senato, per l'approvazione definitiva che arriverà entro la fine dell'anno. I gufi che prefiguravano l'esercizio provvisorio saranno smentiti. Il governo guidato da Giorgia Meloni in poche settimane ha messo in piedi una manovra emergenziale che dà risposte immediate a famiglie e imprese per affrontare le urgenze derivanti dal caro energia, e avvia tante misure contenute nel programma di centrodestra". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "È la migliore Finanziaria possibile in relazione al momento storico che stiamo vivendo e alle tempistiche che avevamo a disposizione - continua l'esponente dell'esecutivo -. Forza Italia, con la guida saggia del presidente Silvio Berlusconi, ha avuto un ruolo determinante per tanti provvedimenti. Dalle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, alla decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e percettori di reddito di cittadinanza; dalla proroga fino al 31/12 della Cila per il superbonus 110 per cento, alla volontà di riavviare il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, con la riattivazione della società Stretto di Messina. E poi l'ok all'emendamento cosiddetto 'Salva Sicilia': la Regione potrà ripianare in 10 anni, invece che in soli 3, il debito monstre di 866 milioni di euro ereditato dall'attuale governo regionale ed evidenziato poche settimane fa dalla Corte dei Conti.Tante misure concrete, dunque, e di buon senso. Una legge di Bilancio - conclude Siracusano - che apre un quinquennio di riforme economiche coraggiose che faranno ripartire con vigore il nostro Paese".(Com)