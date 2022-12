Imprese: Ardian cede il 100 per cento di Hisi a F2i

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ardian, società di private equity leader a livello mondiale, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per la cessione del 100 per cento di Hisi, holding di investimento in sanità e infrastrutture, al fondo Ania F2i gestito da F2i Sgr, il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali. Nell’operazione - si legge in una nota -, Ardian ha agito per conto di fondi propri gestiti e del fondo pensione olandese Apg, il maggiore gruppo previdenziale in Olanda e azionista di Hisi dal 2018 a seguito di una transazione secondaria realizzata da Ardian. Fondata nel 2007, Hisi è stato uno dei primi investimenti in Italia di Ardian Infrastructure. La società è detenuta al 100 per cento da fondi gestiti da Ardian che, attraverso una serie di acquisizioni di quote di minoranze, ha consolidato l’investimento iniziale fino a possedere il 100 per cento della piattaforma. Ardian, supportata dal Ceo di Hisi, Luca Pecchio, ha guidato la società in una crescita continua facendola diventare una delle principali piattaforme italiane dedicate agli investimenti nel settore ospedaliero in Partenariato Pubblico Privato (Ppp) del Paese. Ad oggi, il Gruppo gestisce 900 posti letto in due importanti ospedali del Nord-Italia: il Nuovo ospedale di Legnano (in Lombardia, 550 posti letto) e l’ospedale di AlbaBra (in Piemonte, 350 posti letto), quest’ultimo acquisito a giugno 2020 da Maire Tecnimont. Inoltre, il management team di Hisi ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della società, nella gestione sostenibile degli asset, oltre che attenta alle esigenze dei clienti e della Pubblica amministrazione concedente, e da ultimo, nel rifinanziamento chiuso ad ottobre 2022. Operando con un approccio da investitore di lungo termine, Hisi è in grado di assicurare una stabile e duratura relazione con la Pubblica Amministrazione, aspetto chiave in un contesto come quello ospedaliero che sta affrontando importanti investimenti a seguito delle criticità riscontrate con la gestione della pandemia da Covid-19. Il perfezionamento dell’operazione di cessione è subordinato al verificarsi delle standard condizioni sospensive ed è previsto indicativamente entro giugno 2023. “Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto la crescita di Hisi in questi 15 anni”, ha dichiarato Rosario Mazza, head of infrastructure Italy, Ardian infrastructure. “La piattaforma – ha proseguito – rappresenta oggi uno dei principali operatori italiani del partenariato pubblico privato nel settore sanitario”. “Hisi esprime appieno la filosofia di Ardian di investimento di lungo termine nella modernizzazione delle infrastrutture italiane e nel loro sviluppo sostenibile ed efficiente. Sono convinto che F2i contribuirà positivamente alla crescita della società negli anni a venire", ha aggiunto.(Com)