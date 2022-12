Venezia: consiglio comunale approva bilancio previsione e documento unico programmazione 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il 2023-2025. Nel comunicato viene reso noto che "tra gli interventi finanziati per il 2023 si segnalano circa 16 milioni di interventi per realizzare percorsi ciclabili e 3,5 milioni di recupero alloggi pubblici nel centro storico di Venezia, per favorire la residenzialità”. Inoltre, nel corso della discussione del bilancio, "è stato approvato un emendamento di Giunta, con 20 voti favorevoli e 13 contrari, che prevede, a decorrere dall'1 aprile 2023, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale nella misura di 2,50 euro dal 2023 al 2031 e progressivamente diminuita dal 2032 e fino al 2042". (Rev)