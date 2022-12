Libano-Italia: ministro Difesa riceve Tajani, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa libanese, Maurice Sleem, ha ricevuto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia, Antonio Tajani, e la delegazione al suo seguito, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, per discutere dei rapporti bilaterali a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda la cooperazione militare. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa di Beirut, Sleem ha elogiato le forti relazioni e i legami tra Italia e Libano, che sono sempre stati rafforzati dai legami di cooperazione negli anni. Il ministro ha ringraziato l'Italia per il suo continuo sostegno all'esercito e per l'organizzazione da parte di Roma di convegni dedicati al sostegno e alle Forze armate libanesi. Il ministro della Difesa ha accolto con favore la partecipazione italiana alla missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), che ha permesso di instaurare stretti rapporti tra i militari italiani e la popolazione del sud del Libano. Da parte sua, prosegue il comunicato, Tajani ha ribadito il sostegno dell'Italia al Libano nelle difficili circostanze che sta attraversando, sottolineando l'importanza delle storiche relazioni italo-libanesi. Il titolare della Farnesina ha sottolineato la disponibilità permanente a sostenere il Libano per uscire dall'attuale crisi e per rafforzare la cooperazione tra gli eserciti dei due Paesi. Parlando dei migranti, il ministro Sleem ha affermato che l'esercito libanese e tutti i servizi di sicurezza stanno lavorando con la massima capacità per combattere il fenomeno nei limiti delle possibilità. (Lib)