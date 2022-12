Legge Bilancio: Fratoianni (Avs), è ingiusta ed iniqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra di Meloni e Salvini "è una manovra ingiusta ed iniqua, colpisce i poveri invece di colpire la povertà, che non riduce le diseguaglianze anzi le allarga, e le allarga con la leva fiscale che ancora una volta funziona alla rovescia". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, nel corso della conferenza stampa dell'Alleanza Verdi e Sinistra davanti a Montecitorio. "Una manovra che continua a colpire e ad umiliare il lavoro - ha proseguito il leader di Si - con la reintroduzione dei voucher, con il no al salario minimo. Nessuna misura in grado di rispondere ai grandi problemi di questo Paese, dalla transizione ecologica alla giustizia sociale, su tutto questo - ha concluso Fratoianni - ancora una volta nemmeno un euro, nemmeno un'indicazione in grado di imprimere una svolta". (Rin)