Venezia: Brugnaro su Bosco dello sport, momento storico per la città

- "Un nuovo epicentro di territoriale di sport, socialità, vita, inclusione e sostenibilità". Con queste parole è stato presentato oggi in conferenza stampa il progetto del Bosco dello sport, che sorgerà a Venezia, in località Tessera. "È un momento storico per la città. È un’opera che mette insieme il massimo della tecnologia e di attenzione all'ambiente. Il Bosco dello sport sarà motore di rigenerazione urbana e di rilancio di Venezia e del Veneto”, ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Con la realizzazione dell'Arena e del nuovo Stadio Venezia si candida a ospitare eventi sportivi di grande richiamo internazionale", ha aggiunto. La fine dei lavori è prevista per giugno 2026. (Rev)