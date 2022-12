Milano: R. La Russa, vicinanza a vittima aggressione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dello stupro avvenuto questo pomeriggio in un parco del milanese, subito da una donna che stava facendo jogging, mi colpisce profondamente. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla vittima e confido nel lavoro dei carabinieri che stanno seguendo il caso. Vorrei, però, aggiungere che, se fossero confermate le prime informazioni, il responsabile di questo gravissimo gesto potrebbe essere l'ennesimo extracomunitario di origini africane. Milano e il suo hinterland stanno pagando il prezzo dell'accoglienza a tutti i costi, voluta da certa sinistra che ha aperto le porte a personaggi senza scrupoli, arrivati nel nostro Paese soltanto per delinquere". Lo afferma in una nota la notizia dello stupro avvenuto questo pomeriggio in un parco della provincia di Milano l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. (Com)