Venezia: Brugnaro, bilancio di previsione 2023-2025 pone basi per rilancio città

- È "un bilancio solido, chiuso nei tempi previsti dalla legge, senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio, che pone le basi per il rilancio della città". Queste le parole utilizzate da Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, intervenuto alla chiusura della discussione sulla votazione del bilancio di previsione 2023-2025. "Il bilancio è davvero la cartina di tornasole di qualsiasi organizzazione – ha aggiunto il primo cittadino –, è la traduzione in numeri di quanto è stato realizzato. In uno dei momenti più bui che il paese sta affrontando, con un aumento dei costi gigantesco, il bilancio approvato è qualcosa di sorprendente: non opera tagli, ma rilancia la città". "Nel 2024 termineranno i fondi di Legge Speciale – ha ricordato Brugnaro – e sarà necessario ripristinare le risorse per conservare il patrimonio di una città unica al mondo. Uniti e compatti, puntando sulla nostra credibilità e la serietà delle proposte, continueremo a chiedere sostegno allo Stato”. (Rev)