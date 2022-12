Libia: accordo Camera-Senato per annullare legge su Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti basata nell’est della Libia, Aguila Saleh, e il capo dell’Alto Consiglio di Stato con sede a Tripoli, Khaled al Mishri, hanno annunciato un accordo “per non emanare la legge che istituisce la Corte costituzionale” ed evitare un conflitto con il dialogo per redigere una base costituzionale per le elezioni. Lo riferisce un comunicato congiunto firmati dai due leader politici. Si tratta di un “accordo nato da un senso di responsabilità, dalle circostanze che il Paese sta attraversando e dal desiderio di adempiere al diritto costituzionale come base per il completamento del processo elettorale”, si legge nella nota. Vale la pena ricordare che l’Alto Consiglio di Stato, organo che la veci del “Senato” libico, aveva annunciato la sospensione a tutti i livelli delle comunicazioni con la Camera dei rappresentanti per protesta contro la sua decisione della Camera dell’est di emanare una legge per istituire una nuova Corte costituzionale nella città di Bengasi, capoluogo della Cirenaica dominata dal generale Khalifa Haftar. (Lit)