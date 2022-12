Legge Bilancio: Magi (Più Europa), segna definitivo degrado funzione Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Più Europa non voteremo la fiducia alla legge di Bilancio perché siamo convintamente all’opposizione di questo governo, per le scelte politiche che il governo ha fatto in questo bilancio. Le modalità e i tempi per l’esame della legge centrale del Paese sono stati tali da segnare un ulteriore e definitivo degrado della funzione del Parlamento". Lo ha detto il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. (Rin)