Messico: inflazione a metà dicembre in crescita del 7,7 per cento

- Nella prima metà di dicembre l'inflazione in Messico è cresciuta del 7,77 per cento su anno, in leggero aumento rispetto al +7,46 annuo riportato nelle ultime due settimane di novembre. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geografia e statistica (Inegi). Si tratta del dato più alto dopo l'8,77 per cento registrato nella seconda metà di agosto, il primo rialzo dopo sei periodi quindicinali di calo, ma sotto la quota dell'8 per cento per il decimo periodo consecutivo. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha invece registrato un incremento dell'8,35 per cento su anno, appena sotto l'8,37 per cento rispetto al precedente metà mese. La corsa dei prezzi è stata spinta soprattutto dagli aumenti nel trasporto aereo, +19,61 per cento e dal costo dei servizi turistici, +12,71 per cento. (segue) (Mec)