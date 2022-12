Brasile: autorità sanitaria approva vendita in farmacia di antivirale contro la Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di sorveglianza farmacologica del Brasile (Anvisa) ha autorizzato la vendita nelle farmacie e negli ospedali privati del farmaco anti-covid Molnupiravir, commercializzato con il nome di Lagevrio. Il prodotto sviluppato dalla multinazionale statunitense Merck Sharp & Dohme (Msd) era già stato autorizzato all'uso in emergenza a maggio di quest'anno. Il farmaco è già in uso in 17 paesi ed è stato approvato dalle agenzie di regolamentazione degli Stati Uniti, Europa, Giappone, Regno Unito, Australia e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).(Brb)