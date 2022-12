Brasile: sciopero piloti e assistenti volo, oggi 41 voli in ritardo e 20 cancellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 20 i voli cancellati e 41 le partenze in ritardo registrate oggi in diversi aeroporti del Brasile a causa dello sciopero indetto da piloti e assistenti di volo rivendicare un aumento dei salari e migliori condizioni di lavoro. Le agitazioni proclamate dall'Unione nazionale dei lavoratori dell'aeronautica, giunte al quarto giorno, bloccano fino a data da destinarsi le operazioni nella fascia compresa dalle 6 alle 8 del mattino negli aeroporti di San Paolo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte e Fortaleza. In particolare nove voli sono partiti in ritardo e dodici sono stati cancellati all'aeroporto di San Paolo Congonhas, il secondo per transiti in Brasile. (segue) (Brb)