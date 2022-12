Brasile: sciopero piloti e assistenti volo, oggi 41 voli in ritardo e 20 cancellati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque voli sono partiti in ritardo e 8 sono stati cancellati all'aeroporto Santos Dumont di Rio de Janeiro. Mentre lo scalo internazionale di San Paolo Guarulhos ha registrato solo due voli in ritardo. Le concessionarie degli aeroporti suggeriscono ai passeggeri di informarsi presso le proprie compagnie aeree sullo stato dei voli in transito. Il Sindacato nazionale dei lavoratori aeronautici (Sna), ha dichiarato in una nota che "traccia un bilancio positivo in questi quattro giorni di sciopero, effettuato nei limiti determinati dalla giustizia del lavoro". "Lo sciopero continua domani, alla stessa ora, a meno che le aziende non presentino una proposta di rinnovo del contratto collettivo di categoria". (Brb)