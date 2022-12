Legge Bilancio: Giovine (Fd'I), varata in tempi record per l’Italia che produce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente gli italiani possono contare su una legge di Bilancio a misura di famiglia e imprese, varata in tempi record. Una manovra che si rivolge all’Italia che produce e che nonostante le difficoltà oggettive della congiuntura globale, su tutte il caro energia che ha assorbito molte risorse, può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Grazie alla credibilità del presidente Meloni il governo consolida la sua influenza sul piano europeo e internazionale. Basti pensare all’intesa sul price cap e alla minimum tax. Segnali tangibili dell’orizzonte di mandato di Fratelli d’Italia e dell’impegno con i cittadini che vogliamo rispettare nel solco della crescita, dello sviluppo e dell’interesse nazionale". Lo dichiara in una nota Silvio Giovine, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)