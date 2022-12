Legge Bilancio: Lupi, contenti che governo abbia recepito proposte Noi moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Siamo contenti che il governo abbia recepito le proposte di Noi moderati, in particolare sulla famiglia: pensiamo al congedo parentale, all'aumento dell'assegno unico anche per le famiglie numerose e alla modifica che abbiamo fortemente chiesto sul togliere la parola congrua per il reddito di cittadinanza". Lo afferma in una nota, in merito alla legge di Bilancio, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)