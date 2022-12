Libia: premier Dabaiba invita Saif al Islam Gheddafi a "rispettare" la Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha invitato Saif al Islam Gheddafi a "rispettare la Corte penale internazionale", che lo sta ancora ricercando per presunti crimini contro l'umanità commessi durante la rivoluzione del 2011. In un'intervista concessa all'emittente televisiva panaraba "Al Arabiya" a una settimana dall'estradizione negli Stati Uniti dell'ex agente libico dell'intelligence, Abu Ajila Masud, accusato del suo presunto coinvolgimento nell'attentato di Lockerbie del 1988, il premier libico ad interim, ha detto che il suo governo non ha alcuna intenzione di consegnare a Washington Abdullah al Senussi, capo dei servizi segreti durante l'era Gheddafi: "Vogliamo rimuovere la Libia dalle liste del terrorismo". Secondo il quotidiano britannico “The Guardian”, l'estradizione negli Stati Uniti di Senussi, cognato del defunto colonello Muammar Gheddafi, sarebbe stata "bruscamente interrotta all’ultimo minuto per paura delle proteste pubbliche” in Libia. "L'idea era di mandare prima Masud negli Stati Uniti e poi di dare loro Senussi. Ci sono state discussioni per mesi su questo. Ma poi i funzionari si sono preoccupati", ha detto al “Guardian” una fonte ufficiale libica a conoscenza del caso. Secondo un’altra fonte, Senussi doveva essere consegnato nel fine settimana. Gli Usa vorrebbero che Senussi, 72 anni, attualmente detenuto a Tripoli, risponda alle domande legate all'attentato che nel 1988 fece precipitare un aereo diretto negli Stati Uniti sopra Lockerbie in Scozia. Senussi, soprannominato il “macellaio” di Gheddafi, è da tempo sospettato di aver architettato l'operazione terroristica che uccise 270 persone. (segue) (Lit)