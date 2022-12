Imprese: Enel sottoscrive linea di credito revolving da 12 miliardi garantita da Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha sottoscritto in data odierna con un pool di istituzioni finanziarie composto da Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit (quest'ultima anche in qualità di banca agente) una linea di credito revolving da 12 miliardi di euro dedicata alle esigenze di copertura dei collaterali per le attività di trading sui mercati dell’energia di Enel e Enel Global Trading. La Linea di Credito – riferiscono in una nota –, garantita dall’agenzia nazionale per il credito all’esportazione Sace fino al 70 per cento del suo importo nominale (la “Garanzia”) e con durata pari a circa 18 mesi, è stata perfezionata in coerenza, tra l’altro, con le previsioni (i) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final recante il “Quadro Temporaneo di Crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e della Decisione della Commissione europea SA.104722 del 20 dicembre 2022 concernente: “Aiuti di Stato: modifiche al regime italiano, compreso un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro, per sostenere le aziende nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina” nonché (ii) del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (il “Decreto Aiuti”), convertito con Legge 15 luglio 2022 n. 91, come modificato dal Decreto Legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con Legge 17 novembre 2022, n. 175. (segue) (Com)