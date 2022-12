Piemonte: la Lega in Regione guarda al 2023, dall'autonomia fino alle nuove regole dei campi nomadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiude il 2022 con 11 proposte di legge presentate in Piemonte tra cui, in particolare, la discussa legge 'Allontanamento Zero', che ha modificato il sistema di affidi dei minori in Regione. E guarda al 2023 con altrettanti provvedimenti in cantiere, in particolare su asili nido, campi nomadi, lotta ai gettonisti in sanità e autonomia. I progetti sono stati presentati oggi in una conferenza stampa nella sede di via San Francesco d'Assisi a Torino. "Proprio in questi giorni - ha anticipato il vicecapogruppo del Carroccio Andrea Cerutti -, il gruppo Lega ha elaborato un emendamento al Disegno di legge 225 inerente l'infanzia, deliberato dalla giunta lo scorso 24 ottobre e già assegnato alla Quarta commissione, per stanziare almeno 10 milioni di euro per allargare la gratuità degli asili nido a fasce sempre più ampie della popolazione, come già accade in Lombardia. Una manovra che, dopo il primo intervento dell'assessore all'Istruzione Elena Chiorino sull'ampiamento dei giorni e degli orari di erogazione del servizio, vuole sostenere direttamente le famiglie e la genitorialità con risorse certe e già individuate nelle finanze regionali e nei fondi europei". (segue) (Rpi)