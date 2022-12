Piemonte: la Lega in Regione guarda al 2023, dall'autonomia fino alle nuove regole dei campi nomadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il vicecapogruppo Riccardo Lanzo ha parlato dell'autonomia: "Occorre proseguire l'iter avviato dal Piemonte in termini di autonomia, di concerto con il Governo. La prima richiesta, tramite la Commissione, per il 2023 sarà quella di audire il ministro Roberto Calderoli direttamente a Torino affinché possa illustrare le riforme e interloquire con i commissari. Nello stesso tempo, sempre con la Commissione, organizzeremo un tour per spiegare il funzionamento dell'autonomia stessa e quali saranno i suoi benefici, ascoltando le esigenze degli Enti Locali che devono essere sempre attivamente coinvolti", ha concluso Lanzo. (Rpi)