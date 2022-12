Brasile: governo approva esenzione imposte federali per compagnie aeree fino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha pubblicato un decreto esecutivo in cui dispone l'esenzione dal pagamento delle imposte federali (Pis/Cofins) sui ricavi delle compagnie aeree per i prossimi quattro anni. L'esenzione causerà una perdita di entrate per lo stato stimata dal ministero dell'Economia in 505 milioni di reais (l'equivalente di circa 92,8 milioni di euro) per il 2023, 534 milioni per il 2024 e 564 milioni di per il 2025. Di contro, rivela il quotidiano "G1", grazie alla misura i profitti delle compagnie potrebbero aumentare del dieci per cento. (segue) (Brb)