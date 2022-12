Brasile: governo approva esenzione imposte federali per compagnie aeree fino al 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota esplicativa a margine del decreto, il governo spiega che il provvedimento mira a "evitare una crisi nell'attività del trasporto aereo regolare di passeggeri, che potrebbe compromettere la continuità della fornitura di questo servizio". Secondo il governo federale, lo scopo della misura è infatti quello di ridurre i costi operativi per le compagnie e incoraggiare la crescita delle attività nel settore per i prossimi quattro anni. I decreti esecutivi (medidas provisorias) hanno forza di legge sin dalla loro pubblicazione. Per essere convertite in legge tuttavia devono essere approvate dal parlamento entro 120 giorni, pena la perdita di validità. (Brb)