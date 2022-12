Iran: “Yedioth Ahronoth”, Israele prepara un piano per attaccare il Paese da più fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa di Israele (Idf), generale Aviv Kochavi, ha presentato un piano per attaccare l'Iran e i suoi interessi in Medio Oriente da più direzioni e su più fronti. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”, il piano prende di mira non solo gli impianti nucleari iraniani, ma anche l'infrastruttura economica della Repubblica islamica. “La risposta operativa formulata dallo Stato maggiore non si limita alla distruzione degli impianti nucleari, ma a dare un colpo fatale al regime degli ayatollah, alle Guardie rivoluzionarie e alle infrastrutture strategiche dell’Iran”, aggiunge il quotidiano, spiegando che il piano prevede anche “la partecipazione dell’aeronautica statunitense”.(Res)