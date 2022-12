Ucraina: ambasciatore Cina in Ue, invasione russa ha messo Pechino “in una posizione difficile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina ha messo la Cina "in una posizione molto difficile" e le sue relazioni con l’Europa a “dura prova”. Lo ha dichiarato il nuovo ambasciatore cinese all'Ue, Fu Cong, in un’intervista al quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”. Il delegato ha riconosciuto che “la crisi ucraina sta diventando un problema per le nostre relazioni bilaterali con Bruxelles”, anche se Pechino non vorrebbe considerarla come tale. Durante il suo mandato, Fu – che ha definito il conflitto una “cosiddetta operazione speciale” perché “così l'hanno chiamata i russi” – ha come obiettivo quello di “depoliticizzare” le relazioni con il blocco, che come Pechino ha invocato una risoluzione pacifica alle ostilità fin dalle primissime fasi del conflitto. Il rappresentante cinese ha infatti riferito di una “importante conversazione telefonica” intercorsa tra Vladimir Putin e Xi Jinping il giorno successivo all’invasione, evidenziando come quest'ultimo abbia “chiaramente sostenuto (la necessità) di cercare una soluzione pacifica” anche in quell’occasione. Pechino non ha alcun interesse nel prolungare il conflitto e si considera piuttosto “un danno collaterale della crisi. Sia la Russia che l'Ucraina sono buone amiche, quindi non vogliamo scegliere”, ha aggiunto. (segue) (Cip)