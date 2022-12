Ucraina: ambasciatore Cina in Ue, invasione russa ha messo Pechino “in una posizione difficile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla presunta “amicizia senza limiti” con la Russia che tanto ha fatto discutere la comunità internazionale, Fu ha invitato l’Europa a “non desumere troppo dalla terminologia” utilizzata nella dichiarazione adottata da Xi e Putin a margine delle Olimpiadi invernali di febbraio. Quell’accordo viene ancora utilizzato per accusare la Cina di essere “dalla parte sbagliata”, nonostante negli ultimi dieci mesi “non abbia fornito assistenza militare alla Russia” e ripetutamente espresso sostegno a una chiusura pacifica del dossier. Se la Cina ha tenuto una posizione “equilibrata”, ciò non si può dire degli Stati Uniti, che per il diplomatico stanno “traendo profitto” dalla guerra vendendo un gran quantitativo di armamenti. Il diplomatico si è dunque espresso su due dei dossier più scottanti della politica cinese, ovvero le presunte violazioni dei diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang e le pretese di sovranità su Taiwan, che Pechino sottopone a continue pressioni diplomatico-militari. In merito alla prima questione, il diplomatico ha negato l’esistenza di problemi connessi al rispetto dei diritti umani, definendo le accuse di repressione della minoranza etnica uigura “vere e proprie bugie”. Sul dossier Taiwan, invece, è stato ribadito un approccio di “tolleranza zero” nei confronti di tutte le iniziative che violano il principio della "Cina unica". (Cip)