Serbia-Russia: Putin assegna Ordine Nevskij ad ambasciatore russo a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che assegna l'Ordine di Aleksandr Nevskij all'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. "Per i grandi meriti nella realizzazione del corso di politica estera della Federazione Russa e per i molti anni di coscienzioso servizio diplomatico, viene conferito l'Ordine di Aleksandr Nevskij ad Aleksandar Bocan-Harchenko, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Russia in Serbia", recita il decreto. Lo riporta il sito d'informazione "Rt Balkan". L'ordine è, tra l'altro, assegnato a cittadini russi che svolgono funzioni nel servizio civile, per speciali meriti personali nei confronti della madrepatria nella costruzione dello Stato, per servizio coscienzioso a lungo termine e alti risultati ottenuti durante lo svolgimento delle funzioni ufficiali, nonché per il rafforzamento dell'autorità internazionale della Russia. (Rum)