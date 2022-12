Torino: rinasce l'ex Nebiolo tra Università, religione e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorgeranno una moschea, uno studentato e un centro culturale nell'ex fabbrica Nebiolo in via Bologna 55 nel cuore di Aurora. Oggi è arrivato il via libera da parte della giunta al progetto che dovrebbe riqualificare un altro pezzo di periferia Nord assieme al progetto, decisamente più ampio, delle ex Ogm. Un progetto di fattibilità opera dello Studio De Ferrari Architetti, realizzato di concerto con gli assessorati e gli uffici competenti della Città di Torino e in base allo studio sugli scenari di fruizione sviluppati per garantire attenzione alla sostenibilità, tanto dal punto di vista ambientale che socioculturale, elaborato da un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design), formato da docenti attivi nell’ambito del design per l’interculturalità, in collaborazione con i giovani del TurinProject CII. Il luogo sarà aperto al pubblico e offrirà servizi ai giovani e con il coinvolgimento del tavolo interfedi per un maggiore inclusione delle diverse provenienze culturali e religiose. (segue) (Rpi)