Torino: rinasce l'ex Nebiolo tra Università, religione e cultura (2)

- "Il quest’ottica il Centro culturale polifunzionale si proporrà quale luogo multiculturale aperto alla cittadinanza e non solo – ha dichiarato la vicesindaca di Torino Michela Favaro - rappresentando una novità per la città e un punto di riferimento anche nazionale, oltre che collocarsi in uno scenario di buona pratica a livello internazionale. In seguito alla riqualificazione la superficie di mq. 5322 sarà destinata per un 60 per cento circa a studentato, comprensivo di residenza, spazi dedicati alla ristorazione, servizi ed annessi, a cui si aggiungeranno la biblioteca con sala studio. Poiché si tratta di un progetto educativo rivolto a studenti/esse iscritti/e a percorsi formativi universitari e post universitari con carriera attiva meritevoli, il 70 per cento dei posti letto sarà messo a disposizione di studenti utilmente inseriti nelle graduatorie Edisu, secondo l’ordine di merito. Il 17 per cento circa della superficie del Centro culturale polifunzionale sarà messo a disposizione della Città e della Circoscrizione con servizi di pubblica utilità aperti alla cittadinanza, come la sala mostre, la sala congressi e spazi d’incontro per lo svolgimento di eventi culturali, manifestazioni, conferenze, corsi e altre attività che andranno così ad aggiungersi al sistema di servizi pubblici e privati offerti dalla Città. Circa il 16 per cento sarà destinato a luogo di culto, cui si aggiungeranno spazi multifunzionali e per servizi annessi", ha concluso. (Rpi)