Germania: “talpa” russa nel Bnd era caposezione ricognizione tecnica

- La sospetta “talpa” russa nel Servizio federale per le informazioni (Bnd) era un caposezione nel reparto della ricognizione tecnica dell’agenzia di intelligence esterna della Germania. L’agente aveva intercettazioni di telecomunicazioni su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, la spia avrebbe avuto accesso anche a dati e informazioni raccolti dai servizi segreti di Paesi alleati della Germania. L’agente del Bnd è stato arrestato ieri su mandato della Procura generale federale (Gba), da cui è accusato di tradimento. Nel corso del 2022, la “talpa” avrebbe rivelato segreti di Stato ai suoi referenti di Mosca. Non è noto né il contenuto delle informazioni né di quale agenzia di intelligence russa si tratti. Secondo alcune indiscrezioni, l’agente doppio lavorava con il Servizio per le informazioni internazionale (Svr), l’intelligence esterna della Russia. (Geb)