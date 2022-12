Difesa: Messina (Fd'I), orgogliosi del ruolo dei nostri contingenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Fratelli d'Italia "esprime gratitudine e apprezzamento per il lavoro realizzato svolto dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa. Come ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la Patria è una madre e non deve mai lasciare soli i suoi figli soprattutto quando prestano servizio a migliaia di chilometri lontani da casa. Bene anche la visita ai nostri contingenti all'estero del ministro della Difesa Crosetto e degli Esteri Tajani. E siamo orgogliosi del ruolo svolto in quelle nazioni che non è certo quello di compiere attività predatorie, ma di andare in giro a lasciare un pezzo d'Italia nel mondo". Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. (Com)