Veneto: export +16,3 per cento a Padova e Treviso nei primi nove mesi 2022

- Nei primi nove mesi 2022, Padova e Treviso "hanno toccato livelli record per le esportazioni, in aumento tendenziale del +16,3 per cento, riflettendo una buona tenuta competitiva sui mercati esteri ma anche l'aumento inflattivo del valore delle merci". Questo il dato annunciato in una nota dall'associazione Assindustria Venetocentro. "Il bilancio per le imprese di Padova e Treviso - si legge - nel periodo gennaio-settembre è di vendite estere pari a 21,9 miliardi di euro, il valore più alto di sempre, il 36 per cento dell'export veneto (Treviso 12,3 miliardi, +15,5 per cento; Padova 9,6 miliardi, +17,3 per cento), con un balzo di oltre 3 miliardi in più rispetto allo stesso periodo 2021. E vede la quota record di 30 miliardi a fine anno". L'export più dinamico è quello verso la Germania. In un contesto di inedite incertezze, "le nostre imprese hanno dimostrato grande capacità di reazione, adattamento e strategie innovative per essere competitive sui mercati esteri. Basti rilevare come l'export, pur influenzato dai rialzi delle materie prime, continui a stabilire nuovi record. La vocazione all'estero e l'internazionalizzazione saranno ancora il fattore più importante", ha dichiarato Alessandra Polin, consigliere delegata di Assindustria Venetocentro per l'Internazionalizzazione. "Adesso, però - ha aggiunto - le imprese hanno bisogno di politiche di supporto, salvaguardare e potenziare la loro presenza internazionale è una priorità assoluta. Occorre rafforzare le azioni di diplomazia economica nei mercati strategici, potenziare i fondi a supporto dell'internazionalizzazione attraverso incentivi e semplificazione". (Rev)