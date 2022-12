Atac: Fit Cisl Lazio, chiusura concordato ottima notizia, ora nuovo contratto servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la chiusura del concordato di Atac "finisce una stagione di grande difficoltà per un'azienda strategica della Capitale, che offre occupazione a più di 11 mila persone e garantisce la mobilità collettiva. L'auspicio è che adesso il Campidoglio chiuda il cerchio, con l'affidamento in house ad Atac attraverso il contratto di servizio, in scadenza il 31 dicembre: solo così potrà iniziare un'importante fase di rilancio e investimenti, per cui a nostro parere adesso sono presenti tutte le condizioni". E'quanto dichiarano, in una nota, il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit Cisl del Lazio, Roberto Ricci. "La chiusura del concordato consente di avviare un processo di stabilizzazione e di investimenti - aggiungono -. Ora è il momento di rilanciare la qualità del servizio e il lavoro: in questi ultimi anni i dipendenti hanno dato il massimo, compiendo grandi sacrifici per garantire la ripresa, anche attraverso accordi sindacali che hanno richiamato tutte le parti al senso di responsabilità. Nei nostri auspici – proseguono i sindacalisti – il passo successivo è l'elaborazione di un piano industriale strategico, misurabile su risultati e su obiettivi precisi e specifici. Questo è il momento giusto per puntare al rilancio della società e al miglioramento della mobilità, riunendo in una sintesi virtuosa il benessere di dipendenti, cittadini e turisti. Si tratta di un'occasione da non perdere". (Com)