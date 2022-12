Roma: M5s-CR, Gualtieri soltanto ora si rende conto che serve aiuto Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "vuole un tavolo sui finanziamenti per Roma Capitale. Solo oggi, che siede in Campidoglio, si rende conto di quanto sia necessario avere un rapporto diretto con lo Stato e ricevere maggiori finanziamenti per alcune funzioni e competenze che sono al momento insostenibili per la nostra città". Così in una nota i consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle e della lista Civica Raggi. "Ma quando nel 2019 eravamo noi a chiederlo, e lui era ministro dell'Economia, si girava dall'altra parte. Se fosse stato più lungimirante all'epoca, oggi molti dei problemi di Roma non ci sarebbero più. Avesse almeno il buon gusto di chiedere scusa ai Romani per le sue due facce", conclude la nota.(Com)