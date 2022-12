Spagna: Vox denuncia Sanchez per cospirazione alla ribellione e sedizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i denunciati, Abascal ha citato la portavoce del governo, Isabel Rodríguez, il ministro della Presidenza, Félix Bolanos, la vicepresidente Yolanda Díaz, l'ex ministro della Giustizia, Juan Carlos Campos e e il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras. Per Abascal quello messo in atto dell'esecutivo è un "colpo di Stato sostenuto nel tempo" per "facilitare la futura commissione di reati" contro lo Stato che non avrebbe alcuna difesa "quando alcuni dichiarano l'indipendenza". (Spm)