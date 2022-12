Diplomazia: Tajani a personale ambasciata Libano, "possiamo essere sempre più un grande Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia può essere "più un grande Paese se abbiamo fiducia in noi stessi". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, rivolgendosi al personale dell’ambasciata d’Italia a Beirut. "Siete i nostri avamposti", ha affermato, ricordando che in ogni missione all’estero chiede di fare incontri per dire grazie al personale delle ambasciate. Citando la XV conferenza degli ambasciatori e della ambasciatrici conclusasi ieri alla Farnesina, Tajani ha affermato che "la politica estera non è un orticello riservato, è una grande strategia nazionale che vede tutti protagonisti di questa scelta, di una necessità di rappresentare l’Italia", per promuovere e tutelare la nostra presenza. "Abbiamo in cantiere tante iniziative per far sì che le nostra ambasciate si sentano parte integrante", ha aggiunto, indicando che ci sono iniziative per promuovere la Ryder Cup, che si terrà l’anno prossimo a Roma, per attrarre turisti. "Tutto deve servire per far contare di più l’Italia nel mondo e ci sono dei ritorni", ha proseguito. "Il vostro lavoro è prezioso", ha detto rivolgendosi al personale diplomatico. Infine, Tajani ha preannunciato che nei prossimi mesi e nei prossimi anni "abbiamo iniziative per far contare di più l’Italia in Europa e nel mondo, per costruire ponti". "Grazie per quello che fate", ha concluso, augurando serene festività al personale diplomatico a Beirut.(Lib)