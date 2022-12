Regno Unito: Ons, spese natalizie nel 2022 ridotte rispetto all'anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini britannici hanno ridotto le loro spese di Natale, secondo i dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) che mostrano come otto adulti su 10 intendano acquistare meno regali rispetto all'anno precedente. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il 79 per cento degli adulti ha ridotto il numero di regali e il 73 per cento ha affermato che i regali acquistati sono più economici di quelli dello scorso anno. Ridurre la quantità di alcol e cibo per Natale è stata la priorità per il 56 per cento degli adulti nel Regno Unito. Queste scelte sembrano essere condizionate da una crisi del costo della vita, poiché l'aumento dei prezzi sta erodendo il potere di spesa della famiglia media britannica a un ritmo record. (Rel)