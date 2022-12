Natale: Conpait e Federcuochi al Masaf, diamo nuovo nome al panettone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi la denominazione ‘Panettone’ ha tante sfaccettature in lungo e in largo per l'Italia e nel mondo. La proposta di Angelo Musolino, presidente della Confederazione pasticceri italiani (Conpait), supportata dalla Federazione italiana cuochi – riferiscono in una nota –, è quella di dare un nuovo nome al dolce più consumato al mondo, per diversificarlo dai prodotti industriali. Come? Chiamandolo ‘Panettone italiano naturale’, che uscirebbe dai canoni del decreto disciplinare ‘panettone’. Soprattutto considerando il fatto che, citando solo panettone, si veicola un messaggio non completamente corretto, poiché sussistono ingredienti che il pasticcere artigiano non utilizza, nonostante ne abbia la possibilità". "Musolino si riferisce, nello specifico – prosegue la nota –, agli additivi, ai conservanti, agli aromi identici ai naturali e ai lieviti diversi dal lievito naturale a pasta acida vivo. L'intento del presidente Musolino, affiancato da molteplici associazioni territoriali aderenti a Conpait e da Federcuochi, è dare vita ad un ‘Panettone italiano naturale’ che abbia un suo esclusivo disciplinare” e "che preveda nella sua realizzazione tutte le eccellenze del territorio italiano che rientrano nel panorama del ministero della Sovranità alimentare". Gli fa eco Rocco Pozzulo, presidente Federcuochi: "In cucina, come in pasticceria, la materia prima è fondamentale, l'utilizzo di ingredienti italiani fa bene non solo al gusto ma anche all'economia nazionale". (Com)