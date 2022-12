Natale: mostre visite serali e ingresso gratuito per le feste nel Parco archeologico del Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le festività natalizie il Parco archeologico del Colosseo sarà aperto dalle 9 alle 16:30 (ultimo ingresso alle 15:30) tutti i giorni ad eccezione del 25 dicembre, con la possibilità di visitare i siti Colosseo – Palatino – Foro Romano e Domus Aurea oltre al sistema museale composto dal Museo del Foro Romano, Museo del Colosseo e Museo Palatino, quest'ultimo riaperto lo scorso 12 dicembre con un nuovo allestimento che prevede l'esposizione di due straordinari soffitti, uno dipinto e uno in stucco, del I secolo d.C. provenienti dal colle Palatino e prima conservati nei depositi, oltre che una nuova mappa tattile per non vedenti. Ancora fino a sabato 7 gennaio saranno disponibili le suggestive visite serali "La Luna sul Colosseo", che ogni giovedì, venerdì e sabato (a partire dalle 18.00 e fino alle 22.00, ad eccezione di sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre) guideranno i partecipanti in un itinerario lungo i sotterranei del Colosseo, appositamente illuminati per rendere ancora più emozionante il percorso nel cuore della macchina dello spettacolo dei gladiatori. (segue) (Com)